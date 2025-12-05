Walter Pereira, Teteu José (ao centro) e Sidney Machado agora são baluartes do Cacique - Marcio Lopes / Cacique de Ramos

Publicado 05/12/2025 13:54

O Cacique de Ramos, referência no carnaval de rua do Rio, concedeu títulos de baluarte a três integrantes da diretoria. Walter Pereira, de 81 anos, Sidney Machado, mais conhecido como Chopp, 84, e Teteu José, 77, receberam a honraria da presidente do bloco, Karla Marcely, filha do fundador Bira Presidente (1937-2025).

Em comum, os três possuíam grande amizade com o líder do Fundo de Quintal, além de décadas de dedicação aos desfiles do Cacique. Walter, desde 1964 no bloco, passou por diferentes funções, inclusive a vice-presidência. Criado em Olaria, é pai do historiador Walter Pereira Júnior, que coordena o Centro de Memória.

Sidney Machado acompanhou a formação do bloco e integra a diretoria há 11 anos. Nascido e criado em Ramos, acumula experiência como diretor de Carnaval e Harmonia, tendo passagens vitoriosas por diversas agremiações.

Natural de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Teteu iniciou sua relação com o Cacique como amigo de Bira nos meados da década de 70, ajudando a dar visibilidade ao bloco por meio de sua atuação como produtor da TV Globo. Em 2018, passou a fazer parte da diretoria.