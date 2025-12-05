Walter Pereira, Teteu José (ao centro) e Sidney Machado agora são baluartes do Cacique Marcio Lopes / Cacique de Ramos
Bloco Cacique de Ramos concede títulos de baluarte a três membros da diretoria
Trio tinha forte ligação com o fundador Bira Presidente
Bloco Cacique de Ramos concede títulos de baluarte a três membros da diretoria
Trio tinha forte ligação com o fundador Bira Presidente
Viviane Araujo brilha em ensaio de rua do Salgueiro
As musas Bruna Griphao e MC Rebecca também se esbaldaram
Solteira, Pocah samba com Giovanna Lancellotti e Bruna Griphao em ensaio da Beija-Flor
Artistas marcaram presença na quadra da agremiação nesta quinta-feira (4)
Sabrina Sato rouba a cena em ensaio da Vila Isabel com mini vestido azul
Apresentadora trocou beijinhos com o namorado Nicolas Prattes
De shortinho, Virginia Fonseca participa de ensaio da Grande Rio
Rainha de bateria sambou muito na noite desta terça-feira (2)
Bruna Griphao fala sobre dedicação ao Salgueiro: 'Carnaval não é só fevereiro'
Atriz será musa da agremiação em 2026
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.