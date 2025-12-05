Neguinho da Beija-Flor é homenageado na Câmara dos Vereadores de Nilópolis - Divulgação

Publicado 05/12/2025 16:41 | Atualizado 05/12/2025 16:42

Rio - Neguinho da Beija-Flor foi homenageado na Câmara Municipal de Nilópolis, na manhã desta sexta-feira (5). O intérprete, um dos maiores símbolos da história da Beija-Flor, recebeu três medalhas.



A cerimônia também reconheceu outros nomes ligados ao samba do município. Integrantes da Velha Guarda, como Gilson Bacana, e o atual intérprete da escola, Nino do Milênio, apareceram entre os homenageados.



Durante a sessão, os vereadores aprovaram a criação do Dia Nacional do Samba de Nilópolis, que passa a integrar o calendário oficial em 2 de dezembro.



O encontro terminou em clima de celebração. Os artistas se reuniram no plenário e puxaram o clássico “Não Deixe o Samba Morrer”.