Hariany rebateu críticas nas redes sociais nesta quarta-feira (10)Reprodução / Instagram

Publicado 11/12/2025 09:45

A ex-BBB e destaque da Imperatriz Leopoldinense, Hariany Almeida, se pronunciou sobre as críticas que recebeu após publicar um vídeo opinando sobre a importância da participação de influenciadoras no Carnaval. Na postagem que causou a polêmica, ela afirmou que criadores de conteúdo estão mostrando as festas para "fora da bolha".

"Esses dias, eu encontrei uma menina de 23 anos aqui do Rio, e ela falou que esse ano, ela sente que o Carnaval está muito mais em alta, que está vendo as pessoas falando muito mais, e eu também sinto que os jovens estão conhecendo mais, sabendo todo o processo que acontece nesse mundo do Carnaval", avaliou.

Em seguida, Hariany disse que as influencers têm importância por mostrarem o processo e a preparação das festas. "Essa é a forma que eu enxergo, e acho que nós somos pessoas que somamos para as escolas."

'Carnaval é resistência'

Internautas rebateram os comentários de Hariany nas redes. A também ex-BBB Lumena Aleluia disparou que a linha de raciocínio da influenciadora é "extremamente equivocada, burra e ignorante". "O Carnaval já fazia parte de uma construção identitária nacional do Brasil, projetando internacionalmente, culturalmente, economicamente, empregando uma série de pessoas independente da ausência ou presença de pessoas famosas e influenciadoras."

"Até porque o Carnaval é um movimento de resistência, histórico, político-cultural protagonizado por pessoas da comunidade, articuladores culturais, gestores culturais, musicistas, sambistas, povo do terreiro, povo de santo. O sucesso do Carnaval está nas mãos dessas pessoas, não de influenciadoras", concluiu Lumena.

Hariany se retrata

Após a repercussão negativa, Hariany se pronunciou. Em stories publicados nesta quarta-feira (10), ela afirmou que não se expressou bem e sabe do quão grandioso é o Carnaval.

"Quando eu falei sobre os nossos conteúdos, a importância de um influenciador, eu falei sobre mim, sobre o meu trabalho, como eu me vejo com importância, porque eu consigo mostrar pra vocês os bastidores de tudo que acontece, o carinho que a comunidade tem com os outros, do quanto o Carnaval emprega várias pessoas", disse.

Em seguida, Hariany explicou que conheceu o Carnaval recentemente, em 2022, e se apaixonou "por tudo". "O Carnaval não é só o momento que acontece ali na avenida. Tem todo um movimento, tem pessoas que dependem do Carnaval", ponderou.