Mileide Mihaile homenageou a comunidade LGBTQIA+ no ensaio de rua da Unidos da Tijuca Roberto Filho/Brazil News

Publicado 11/12/2025 22:48 | Atualizado 11/12/2025 22:55

Rio - Rainha de bateria da Unidos da Tijuca, Mileide Mihaile apostou em um figurino rosa com as cores da bandeira LGBTQIA+ no ensaio de rua da agremiação, que aconteceu na noite desta quinta-feira (11). Na homenagem, a influenciadora comentou o respeito pela diversidade.

"A Tijuca sempre foi berço de encontros e resistência, e hoje eu tenho a honra de homenagear a comunidade LGBTQIA+ com todo respeito e admiração! Vamos com tudo, pois a rainha de vocês está pronta para mais um ensaio de rua!", disse ela nas redes sociais.

Mileide era musa da Grande Rio até o anúncio como rainha de bateria da escola do Borel em agosto. A ex-Fazenda ocupou a vaga deixada por Lexa, que não desfilou no Carnaval 2025 devido a morte da filha, Sofia, fruto da união com o ator Ricardo Vianna.