Mileide Mihaile homenageou a comunidade LGBTQIA+ no ensaio de rua da Unidos da Tijuca Roberto Filho/Brazil News
Rainha de bateria mostrou o samba no pé nesta quinta-feira (11)
Vídeo! Hariany é detonada após opinar sobre influencers no Carnaval: 'Não me expressei bem'
Internautas criticaram posicionamento da ex-BBB, que destacou importância de criadores de conteúdo nas escolas
Vídeo: Juliana Paes e Lorena Improta brilham em ensaio da Viradouro
Rainha de bateria apostou em um look dourado e exibiu as curvas
De shortinho, Virginia Fonseca exibe as curvas em ensaio da Grande Rio
As musas Brunna Gonçalves, Tati Minerato e Adriana Bombom também estiveram no local
Vídeo! Mayara Lima brilha em ensaio de rua da Paraíso do Tuiuti
Internautas elogiam desempenho da rainha de bateria no samba: 'Impecável'
Vila Isabel anuncia saída de Rayane Figliuzzi do posto de musa
Decisão foi anunciada pela escola de samba nesta segunda-feira (8)
