Musa da Porto da Pedra posa para ensaio sensual inspirado no enredo

Rio – Musa da Unidos do Porto da pedra, da Série Ouro, Anny Alves posou para um ensaio sensual inspirado no tema da agremiação, que irá contar a história das profissonais do sexo.



Nas fotos, Anny optou por um figurino que representa a dualidade das mulheres que ganham a vida na noite: o "doce" do encanto e o "amargo" da luta cotidiana contra o preconceito e a invisibilidade.

"Este enredo é um abraço na humanidade dessas mulheres. Elas são parte fundamental da construção social e cultural da nossa noite, mas muitas vezes são esquecidas. Minha homenagem é para a coragem delas, para o direito ao respeito e para a força que carregam no olhar", afirma a musa.



Sétima a entrar na Avenida, no próximo sábado (14), a agremiação de São Gonçalo apresentará o enredo “Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite”, do carnavalesco Mauro Quintaes.

