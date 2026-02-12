Matéria Salva!

Carnaval

Musa da Porto da Pedra posa para ensaio sensual inspirado no enredo

Anny Alves se prepara para brilhar na Sapucaí com a escola de São Gonçalo

O Dia
Ensaio de Anny homenageia o tema escolhido pela escola, que vai abordar a vida de profissionais do sexo
Musa da Porto da Pedra, Anny Alves, em figuro sexy para ensaio \
Anny Alves posa como \'mulher da noite\' em ensaio sensual
Anny Alves posa em cima de uma moto, com costas à mostra
\'Este enredo é um abraço na humanidade dessas mulheres\', afirmou a musa da escola em ensaio
Figuro traz o brilho dos cristais e o vermelho vibrante para representar a dualidade das mulheres
Rio – Musa da Unidos do Porto da pedra, da Série Ouro, Anny Alves posou para um ensaio sensual inspirado no tema da agremiação, que irá contar a história das profissonais do sexo.
Nas fotos, Anny optou por um figurino que representa a dualidade das mulheres que ganham a vida na noite: o "doce" do encanto e o "amargo" da luta cotidiana contra o preconceito e a invisibilidade.
"Este enredo é um abraço na humanidade dessas mulheres. Elas são parte fundamental da construção social e cultural da nossa noite, mas muitas vezes são esquecidas. Minha homenagem é para a coragem delas, para o direito ao respeito e para a força que carregam no olhar", afirma a musa.
Sétima a entrar na Avenida, no próximo sábado (14), a agremiação de São Gonçalo apresentará o enredo “Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite”, do carnavalesco Mauro Quintaes.
