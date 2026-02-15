Componentes de ala da União de Maricá, neste sábado (14), na Sapucaí - Carlos Elias / Agência O Dia

Componentes de ala da União de Maricá, neste sábado (14), na Sapucaí Carlos Elias / Agência O Dia

Publicado 15/02/2026 09:30 | Atualizado 15/02/2026 09:36

Rio - Um acidente com o último carro alegórico da União de Maricá deixou três feridos, na madrugada deste domingo (15), durante o desfile da Série Ouro. Quando se aproximava do final, a alegoria bateu contra a grade direita da pista, no setor 12, assustando quem estava perto e fazendo com que agremiação estourasse o tempo máximo em dois minutos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, uma das vítimas é Itamar de Oliveira, de 65 anos, que sofreu uma fratura grave na perna direita. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, atendido e estabilizado no posto médico na Apoteose e, em seguida, encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, onde passa por cirurgia.



Ainda de acordo com a pasta, outros dois homens tiveram ferimentos leves e foram levados por maqueiros ao posto médico. Um deles recebeu alta, enquanto o outro foi transferido para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, para exames complementares. Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes falou sobre o ocorrido, repostando as informações da Secretaria.

Em nota oficial, a União de Maricá prestou solidariedade a Itamar de Oliveira e informou que o acidente ocorreu ao término do desfile, na saída do último carro alegórico da escola. "Desde o ocorrido, a equipe da agremiação acompanha a situação de forma permanente, prestando todo o suporte necessário, inclusive com representantes no Hospital Municipal Souza Aguiar. A União de Maricá manifesta sua solidariedade ao Sr. Itamar de Oliveira e seus familiares. Neste momento, nada é mais importante do que a saúde e o pleno restabelecimento do envolvido."



Prefeito de Maricá e presidente de honra da escola, Washington Quaquá comentou o acidente nas redes sociais. "A nossa União de Maricá deu show na Sapucaí. Foi um desfile lindo, mostrando a força e a potência da mulher preta. Parabéns ao presidente Matheus e a todos os componentes da escola. E agora vamos aguardar o resultado da apuração. E quero me solidarizar com os feridos no acidente com o último carro alegórico. E me coloco à disposição para dar toda a assistência possível a eles e suas famílias."

Procurada a Polícia Civil informou que a 6ª DP (Cidade Nova) registrou o caso. "Uma perícia preliminar já foi realizada no local. Três pessoas ficaram feridas e foram socorridas para uma unidade de saúde. Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do fato", disse a corporação.





