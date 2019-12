Antonia Morais e Sidney Sampaio serão protagonistas de 'A Força de um Sorriso'

Rio - Antonia Morais e Sidney Sampaio serão protagonistas do filme 'A Força de um Sorriso'. De acordo com a sinopse, o longa-metragem (docudrama) conta a história de superação do casal de empreendedores Carla Sarni e Cléber Soares.

Carla começou a carreira como sacoleira e Cléber descarregando pedras; mas não permitiram que as limitações financeiras de suas origens os impedissem de se tornarem um dos maiores empresários do país.

Fundaram a Sorridents Clínicas Odontológicas e revolucionaram o mercado da odontologia no Brasil promovendo saúde bucal para milhões de pessoas.



Com direção de Rafael Almeida e produzido pela Bmouse Productions, as filmagens estão sendo realizadas em São Paulo e a previsão de lançamento é para março de 2020. O roteiro tem assinatura de Sofia Maldonado e Thaís Tavares que roteirizaram também a série "O Mecanismo", da Netflix.