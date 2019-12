Rio - Priscila Fantin está curtindo viagem de férias com o marido Bruno Lopes, pela região de Los Cabos, no México. Em vídeo que Bruno aparecia para falar sobre a viagem, ele deu um jeito de “esconder” o bumbum da atriz. “Muito bem, ihhh mozi”, disse ele, tapando o bumbum da amada na sequência. Priscila deu risada e questionou: “O quê que é que você está com a mão aí, amor?”.

“Hoje está sendo um dia de resolver algumas coisas aqui, então a gente vem, conversa com uma galera. O porque vocês vão saber assim que possível, enquanto isso estamos aqui resolvendo umas burocracias”, finalizou Bruno.

O casal está passando por um período de férias do teatro, onde fizeram recentemente a peça ‘Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo’.

Assista aos vídeos abaixo: