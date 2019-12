São Paulo - Na noite da última segunda-feira (16), Taís Araújo atualizou sua conta do Instagram com um registro fotográfico para lá de inusitado. Totalmente nua da barriga para cima, a atriz da Globo, que atualmente está no ar em "Amor de Mãe", aparece usando uma barriga de grávida falsa.

Na legenda da publicação no Instagram, a atriz parabenizou a equipe da novela "Amor de Mãe": "Essa foto é para enaltecer a equipe incrível de efeito e maquiagem de da [novela]. Me senti grávida de verdade! Parabéns", disse Taís Araújo.

Na novela da Globo, Taís Araújo interpreta Vitória, uma advogada que tem dificuldades para engravidar e, por isso, resolve adotar uma criança.