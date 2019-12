Luma de Oliveira posa de top e shortinho e exibe boa forma aos 55 anos

Rio - Eterna musa da década de 90, Luma de Oliveira mostrou nas redes sociais que segue em ótima forma, mesmo aos 55 anos. No Instagram, ela compartilhou uma foto em que aparece de top e shortinho.

Na legenda do post, Luma disse: “Vem chegando o verão!”. Nos comentários, recebeu uma série de elogios, como “Musa”, “Maravilhosa”, “Que perfeição”, entre outros.

Luma ganhou destaque no mundo das celebridades na década de 90, sendo uma das rainhas de bateria mais icônicas do carnaval. Ela tem dois filhos: Olin e Thor. Os dois são frutos de relacionamento antigo com o empresário Eike Batista, com quem foi casada de 1991 a 2004.

