Aline Riscado posa nua em cachoeira: 'Liberdade'

Rio - Aline Riscado compartilhou um momento de relaxamento e reflexão nesta terça-feira, no Instagram. A ex-bailarina do Faustão e atual rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel posou nua numa cachoeira no Jalapão, em Tocantins, e agradeceu pelo ano.





Nos comentários, não faltaram elogios à modelo. O perfil das nadadoras gêmeas Bia e Branca Feres fez uma referência à personagem verão, da propaganda de uma marca de cerveja estrelada por Aline.

"Uauuuuu: vem verão", comentou a dupla.