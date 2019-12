Recentemente Kate Middleton e Príncipe William gravaram um especial chamado "A Berry Royal Christmas". À ocasião, enquanto cozinhavam com Mary Berry, apresentadora e cozinheira, a Duquesa de Cambridge relembrou seu passado antes da entrar para a Família Real, quando trabalhou como garçonete.

Vinda de uma família abastada financeiramente, Kate Middleton não tinha necessidade de trabalhar, mas decidiu fazê-lo para sentir-se mais independente. Todavia, a integrante da Família Real assume que não era muito boa no ofício de garçonete.

"Foi muito ruim", disse ela, explicando que em uma ocasião precisou cozinhar um prato, mas acabou estragando tudo. "Tinha que fazer uma sopa de espinafre, mas esqueci de colocá-lo na panela e a sopa acabou dando errado", contou Kate em tom humorado.

Ainda durante o especial, Kate Middleton confessou que apesar do episódio, ela cozinha todos os dias no Paláciode Kensington, onde mora com Príncipe William e seus filhos, George, Charlotte e Louis.