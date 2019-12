Rio - Nasceu nesta segunda-feira a de Pedro Bial com Maria Prata. A pequena Dora é a segunda filha do casal e, segundo a mãe, já ganhou "vinheta de abertura de vida", feita pela tia. Nas redes sociais, a jornalista anunciou a chegada da caçula nos stories do Instagram.

Os dois já são pais de Laura, de dois anos. O apresentador também é pai de Ana, de 32 anos, Theo, de 21 anos e José, de 16, todos de outros relacionamentos.