Rio - Fernanda Rodrigues celebrou o aniversário de 10 anos de sua filha mais velha, Luísa, fruto de seu casamento com o diretor Raoni Carneiro, no último domingo (15).

Galeria de Fotos Filha de Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro celebra 10 anos com festa Divulgação Filha de Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro celebra 10 anos com festa Divulgação Filha de Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro celebra 10 anos com festa Divulgação Filha de Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro celebra 10 anos com festa Divulgação Filha de Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro celebra 10 anos com festa Divulgação Filha de Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro celebra 10 anos com festa Divulgação Filha de Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro celebra 10 anos com festa Divulgação Filha de Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro celebra 10 anos com festa Divulgação Filha de Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro celebra 10 anos com festa Divulgação Filha de Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro celebra 10 anos com festa Divulgação

A festa, que teve como tema o verão, foi assinada por Georgia Bianka, que apresenta o "Fazendo a Festa", no canal GNT, ao lado de Fernanda.Georgia optou por fazer uma decoração bem colorida e com detalhes que remetiam a estação mais quente do ano.