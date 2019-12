São Paulo - Larissa Manoela anunciou sua saída do SBT na última segunda-feira (16) após quase 10 anos na emissora. A atriz de 19 anos começou sua carreira de sucesso em novelas como "Carrossel" e participou, ao todo, de quatro novelas e uma série no canal.

No Instagram, Larissa Manoela divulgou uma carta aberta a todos os funcionários do SBT. "Hoje meu ciclo se encerra. Quantos momentos eu vivi... esses levarei comigo e com o meu coração cheio! Que presente ter conhecido e trabalhado com cada profissional presente", iniciou o texto.

A atriz agradeceu a todos os profissionais que trabalharam com ela "pelos ensinamentos, pela troca, pelos toques e conselhos". Além disso, reforçou que se sente grata pela acolhida e pelo aprendizado que adquiriu.

"Cresci, aprendi, evolui e agora saio daqui com a sensação de missão cumprida. De que cumpri meu dever e meu trabalho ao lado de pessoas que somam em tudo que fui, sou e quero me tornar. Fecho com chave de ouro mais um grande trabalho de sucesso", disse.

"Meu maior desejo é que cada um de vocês prospere, sonhe, conquiste, realize e acima de tudo estejam felizes fazendo aquilo que ama. Muita luz na caminha de cada um e que Deus siga em frente abençoando cada passo dado", complementou ela.

Larissa aproveitou para desejar boas festas aos antigos colegas de trabalho e afirmou que faz questão de manter contato. "Esse não é um adeus e sim um até breve. Minha eterna gratidão e um beijo muito carinhoso em cada um de vocês", finalizou.

Novo projeto

A atriz anunciou um projeto com a Netflix após saída do SBT Reprodução/Instagram/@larissamanoela

Logo depois de anunciar a saída da emissora, a atriz usou o Instagram para revelar seu novo projeto. Nesta terça-feira (17), ela compartilhou com os fãs que ganhará um filme na Netflix, chamado "Modo Avião".

"23 de janeiro no catálogo da Netflix. Anota aí!", contou Larissa Manoela, que ainda brincou com os fãs: "Estou fingindo costume, mas tô surtando", declarou.