'Vergonha nacional', dispara Luana Piovani sobre Pedro Scooby em retrospectiva

São Paulo - Luana Piovani usou as redes sociais para fazer uma retrospectiva dos melhores e piores momentos de seu 2019. A apresentadora, claro, não deixou de citar o término de seu relacionamento com Pedro Scooby, com quem tem três filhos: Dom, Bem e Liz.

Galeria de Fotos Luana Piovani Reprodução Luana Piovani Reprodução Internet Luana Piovani Reprodução Instagram Luana Piovani Reprodução Luana Piovani Reprodução de internet Pedro Scooby e Luana Piovani Reprodução Instagram Ofek Malka e Luana Piovani em Israel Reprodução de internet Luana Piovani se declara Reprodução de Internet Pedro Scooby e Luana Piovani Reprodução Internet Cidadã quando morava no Brasil, Luana Piovani diz que não conseguia 'postar fotos bonitas de biquíni' Reprodução / Instagram Luana Piovani Reprodução da internet Bem e Dom Reprodução da internet Luana Piovani fala sobre como se sentiu ao se separar de Scooby Reprodução/Instagram/@luapio Luana Piovani Reprodução de Internet Luana Piovani e o israelense Ofek Malka Reprodução Instagram Luana Piovani Reprodução Instagram Luana Piovani e Pedro Scooby Reprodução da internet Luana Piovani postou foto dos filhos momentos antes do embarque Reprodução / Instagram Luana Piovani e seus filhos Reprodução Luana Piovani faz topless em Ibiza Reprodução Internet Luana Piovani Reprodução Internet Luana Piovani faz topless em Ibiza Reprodução Internet Luana Piovani Reprodução Internet Luana Piovani faz topless em Ibiza Reprodução Internet Luana Piovani Reprodução Internet Luana Piovani Reprodução Internet Luana Piovani Reprodução Internet Luana Piovani com os filhos Dom, 7 anos, Liz e Bem, ambos com 3 anos Reprodução Instagram Luana Piovani fotos Reprodução do Instagram Anitta e Luana Piovani trocam alfinetadas nas redes sociais Reprodução Internet A atriz Luana Piovani fez críticas a Rede Globo Reprodução dainternet Luana Piovani Reprodução da internet Luana Piovani divulgação Luana Piovani Divulgação Luana Piovani reprodução instagram

Scooby e Luana Piovani estão separados desde março, e ela dedicou ao surfista a categoria que definiu como "mole do ano".



"'Mole do ano' foi ele ter perdido a família dele. Mais do que a vergonha nacional que ele passou, fazendo tudo que ele fez, acho que mole do ano foi resultado de todas atitudes péssimas que ele teve", enfatizou ela.

Luana explicou que o ex se afastou dos filhos. "Ele perdeu essa liberdade que eu tinha dado pra ele de ir e vir em nossa família. Agora ele liga e pede e tem que aguentar as prioridades na vida das crianças", afirmou.

"Ele viveu isso e sempre diz que foi o mole que o pai dele deu e ainda dá. E ele está repetindo a história. Mole do ano é isso, a gente não evoluir e repetir a história, repetir os erros", acrescentou a apresentadora.

Enquanto Pedro Scooby está com Cintia Dicker, a loira vive um relacionamento com o jogador de basquete israelense Ofek Malka. Ela, inclusive, elegeu o novo amor como "o melhor homem de 2019" na sua retrospectiva.

"A gente se conhecer, ele colar na minha, ele não parar, não me deixar um segundo sossegada naquele WhatsApp. Ele parar em Portugal quatro semanas depois, me surpreendi. Porque ele podia falar 'peguei mó coroa gata', virar história. A gente nem dormiu junto em Ibiza", comentou Luana Piovani.