São Paulo - Geisy Arruda está procurando por um amor e resolveu usar o Tinder para isso. O problema é que as pessoas que estão dando “match” com ela não estão acreditando que ela seja a pessoa das fotos. O perfil da musa está sendo chamado de “fake” e ela compartilhou seu drama no Instagram.

Nos Stories, Geisy Arruda compartilhou um print de uma mensagem que recebeu no aplicativo de relacionamento. “Olá fake profile”, escreveu a pessoa junto com um emoji de riso. A musa desabafou: “O bullying do Tinder”.



Ela também aproveitou para pedir uma ajuda para os seus seguidores. “Tem outro jeito onde as pessoas acreditem em mim não?”, perguntou Geisy Arruda. Será que a musa vai encontrar uma nova forma mais simples de procurar por um parceiro?