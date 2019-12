Rio - Erika Schneider, que é bailarina do programa Domingão do Faustão, exibido pela TV Globo, provocou burburinhos com seu novo visual. A dançarina fez mechas e luzes no cabelo e investiu nas ondas, cachos e no volume em lugar do cabelo mais reto e aproveitou para iluminar mais a cor, dando mais brilho, saindo de um loiro mais escuro para um loiro médio dourado.

“O ano está começando e gosto de entrar com novidades e coisas diferentes. Por isso acredito que uma mudança de visual é perfeita para celebrar esta virada não só de calendário, mas de vida. Sou muito grata pelas coisas que aconteceram em 2019, como o lançamento da minha marca de roupas, a La Guappa, e também pelo início do meu relacionamento que pra mim foi um presente. Estou com grandes expectativas para 2020 e mudar o visual significa me preparar para tudo que vem por ai”, revelou.



