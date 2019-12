Lembra dele? Felipe Dylon volta a cantar e lança música com Buchecha; Ouça

São Paulo - Se você é um jovem dos anos 2000, certamente já deixou a música “Musa do Verão” no repeat por diversas vezes. Agora, Felipe Dylon pretende voltar com tudo e conseguir o mesmo sucesso com o single “Sabor de Verão” que canta em parceria com Buchecha. A partir desta sexta-feira (20), a faixa estará disponível em todos os streamings.

Como todos os outros trabalhos de Felipe Dylon, “Sabor de Verão” também tem uma pegada romântica com um toque de funk do autor da música, Buchecha. O cantor revelou que o convite de parceria partiu do antigo parceiro de Claudinho quando no show do “Bagunça do Buchecha”. “Eu estava no camarim quando ele disse que tinha feito uma música e que queria muito gravá-la comigo”, contou Dylon.

Apesar de torcer pelo sucesso do novo projeto, o dono de “Musa do Verão” foi cauteloso ao dizer que a música pode ser o mais novo hit de Carnaval de 2020. “Já tem um tempo que queríamos soltar um som novo para a galera, porque o último lançamento foi ‘Suave Tentação’ há quase um ano. E como a gente montou “Sabor de Verão” agora que é uma música bem dançante e que todo mundo vai curtir nesse verão, a gente vai esperar para ver o que vai ser”, afirmou.

No próximo ano, o cantor deve completar 20 anos de carreira e, mesmo sem ter nada concretamente firmado, garantiu que irá focar, essencialmente, em sua profissão. Quando perguntado se mudaria de ritmo, ele afirmou que não teria problema em transitar pelo hip hop e pelas eletrônicas.

Quanto na questão relacionamento, Felipe Dylon foi enfático em dizer que está solteiro e que não está em busca de um novo amor. “Eu tô tranquilasso! Eu acabei de sair de um relacionamento sério que veio logo depois de outro. Então, agora não estou à procura de nada, quero focar no meu trabalho mesmo.”

