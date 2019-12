Internautas surtam com clipe 'Até o Céu', novo feat de Anitta

Rio - Os internautas estão surtando com o clipe de 'Até o Céu', novo feat de Anitta com MC Cabelinho. O vídeo foi liberado ao 12h desta sexta-feira e já bateu mais de 450 mil visualizações e 70 mil curtidas.

Após a publicação, o clipe se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil hoje. Confira algumas reações:

Cabelinho depois que terminou as filmagens de Até o Céu #AteOCeuClipe pic.twitter.com/adk5XT9hGP — C. (@memoriesanitta) December 20, 2019

Fotografia impecável e uma química que fez o clipe se tornar a cada segundo mais incrível #AteOCeuCLIPE pic.twitter.com/zZjAX33DwG — Lukx (@eccqsni) December 20, 2019

Na minha opinião esse foi o melhor trabalho da Anitta esse ano, um clipe perfeito ( um dos melhores da carreira) a música simplesmente impecável, é impressionante como Anitta sabe me surpreender em cada lançamento #AteOCeuCLIPE

pic.twitter.com/0F0CzitESl — Vittor Bunny (@NittaB_) December 20, 2019

minhas reações vendo cada cena de Ate o Ceu#AteOCeuCLIPE pic.twitter.com/v9QvhwURxB — Phoenix é deus (@rochamoretti_) December 20, 2019





'Até o Céu' é a quarta do projeto 'Brasileirinha', que conta apenas com parcerias em português, e já teve: 'Some Que Ele Vem Atrás' com Marilia Mendonça, 'Combatchy' com Luisa Sonza, Lexa e Mc Rebecca e 'Meu Mel' com o trio Melim.

Assista ao clipe: