Arlindo Cruz surge em cadeira de rodas ao lado da família

Arlindo Cruz apareceu quase irreconhecível nesta sexta-feira em uma foto em família onde estava de cadeira de rodas. Em março de 2017, o cantor sofreu um AVC e tem tentado se recuperar desde então.

A filha de Arlindo, Flora Cruz, publicou uma foto do pai ao lado dos netos em clima de Natal nas redes sociais. "Clima de harmonia, com amor dos bebês", ela escreveu.

A mulher do cantor, Barbara, as filhas e as nora também apareceram no registro com Arlindo, que está se recuperando em casa após uma pneumonia.