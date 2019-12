Grazi Massafera posa ao lado de tia de Caio Castro

Rio - Apesar do namoro não ter sido assumido ainda, Grazi Massafera e Caio Castro estão curtindo os últimos dias de 2019 juntinhos em Carneiros, em Pernambuco. Na tarde desta segunda-feira, a atriz compartilhou uma foto ao lado de Deia Castro, tia do ator. No clique, a dupla aparece em um barco com uma boia inflável.