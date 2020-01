Vanessa Hudgens fala sobre vazamento de fotos íntimas: 'traumatizante'

Rio - Vanessa Hudgens comentou sobre a reação que teve quando fotos íntimas dela vazaram na internet em 2007. A estrela de High School Musical falou sobre esse e outros aspectos da vida pessoal em entrevista para a revista Cosmopolitan.



"Foi algo muito traumatizante para mim. É muito errado que as pessoas sintam que elas estão autorizadas para compartilhar algo tão pessoal com o mundo", comentou a atriz.



Ela também lamentou os efeitos da fama sobre a vida pessoal de artistas: "como ator, você perde completamente o controle da sua própria privacidade e isso é muito triste".



À época, a atriz tinha 18 anos e chegou a se desculpar com os fãs pelo acontecimento. "Estou envergonhada por conta dessa situação e me arrependo de ter tirado essas fotos", disse.



Ainda na entrevista, Vanessa Hudgens foi perguntada sobre o movimento #MeToo, que revelou diversas acusações de abuso sexual em Hollywood, e revelou que já se sentiu desconfortável algumas vezes em conversas.



"Já conversaram comigo de maneiras que não são apropriadas. Eu já estive em situações em que falaram de modo inapropriado comigo, mas bem ali, naquele momento, eu era a pessoa que falava 'Não. Por que você falaria isso? Você está passando dos limites'", relatou a atriz.



Vanessa ficou famosa ao interpretar a personagem Gabriela na franquia High School Musical, em que foi o par romântico do ator Zac Efron. Os dois chegaram a namorar por alguns anos, mas ela revelou que eles não se veem há anos.



A atriz, entretanto, ainda guarda um colar que o personagem de Efron dá para ela no filme. "Eu acho que eu preciso vender ele [o colar] para a caridade porque ele está lá parado enferrujando em uma pequena bolsa", disse.



Atualmente, Vanessa namora o ator Austin Butler, que chegou a participar de um filme derivado de High School Musical. Os dois estão juntos desde 2011.