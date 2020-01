Aos 63 anos, Roberta Miranda quer ser mãe

São Paulo - Em recente entrevista ao youtuber Júnior Pacheco, a cantora Roberta Miranda falou sobre o sonho de ser mãe. Apesar de nunca ter realizado o desejo, desde os 40 anos ela passa por tratamento e até roupinhas já comprou.

"Sou um ser humano que sonha acordado. Não deixo de sonhar, porque os sonhos nos mantém vivo!" declarou Roberta Miranda sobre a vontade de gerir ou adotar uma criança.

Além disso, durante a entrevista, Roberta Miranda falou sobre moda e entre outros assuntos. "A moda se integra com a personalidade da pessoa e faz parte. A roupa nasce a partir do momento que você socializa e a importância das vestes é algo extraordinário". Assista a entrevista na íntegra com a cantora.