Chiquinho Scarpa nega que tenha implantado chip em namorada: 'era brincadeira'

Rio - Na manhã desta quarta-feira (8), o nome de Chiquinho Scarpa tomou conta dos assuntos mais comentados da internet. Tudo por conta de uma história de que o conde milionário havia implantando um chip de localização na namorada, Luana Risério, que é 33 anos mais nova do que ele.

LEIA MAIS: Empresário implanta microchip avaliado em até R$ 30 mil na namorada



Após circulação da notícia, de acordo com o UOL, Scarpa desmentiu o caso, afirmando que era apenas uma brincadeira e que foi mal interpretada. Além disso, ele revelou ao portal já ter terminado o namoro com a moça.

“Terminei com Luana no dia 13 de outubro, de 2019. Dei essa entrevista em agosto, de 2019. Não entendi porque só publicaram agora. Já terminamos. A história começou quando a repórter disse que eu precisaria de um GPS para encontrar a Luana aqui em casa, de tão grande o imóvel é. E eu respondi brincando: ‘Eu já implantei um chip nela’. Realmente não imaginaria que alguém pudesse acreditar nessa história”, esclarece.

Na sequência, ele diz que apesar do término com Luana, eles mantiveram uma boa relação. “Somos amigos ainda. Acabei de falar com ela inclusive”, diz, ele que afirma não estar a procura de uma nova pretendente. “Não pretendo ter uma namorada por agora. Por enquanto, quero só trabalhar muito em 2020”, justifica.