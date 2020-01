São Paulo - Geisy Arruda, que recentemente lançou um livro de contos eróticos, usou as redes sociais para compartilhar uma foto pra lá de provocante. Na imagem, ela aparece com espartilho e lingerie fio-dental em uma cama com pétalas de rosas.

Galeria de Fotos Geisy Arruda Reprodução Internet Geisy Arruda Reprodução Internet Geisy Arruda Reprodução Internet Geisy Arruda Reprodução Internet Geisy Arruda. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram Geisy Arruda sensualiza nas redes sociais Reprodução Internet Geisy Arruda Reprodução/Instagram Geisy Arruda Reprodução Geisy Arruda lança livro Denis Souza/CG Comunicação Geisy Arruda Reprodução Instagram Geisy Arruda Reprodução Internet Geisy Arruda: 'ninguém manda nessa raba' Reprodução Internet Geisy Arruda Reprodução Internet Geisy Arruda perdeu 7 mil seguidores após postar fotos em que aparece amarrada Reprodução Internet Geisy Arruda perdeu 7 mil seguidores após postar fotos em que aparece amarrada Reprodução Internet Geisy Arruda Cauê Garcia/CG Comunicação Geisy Arruda Cauê Garcia/CG Comunicação Geisy Arruda Cauê Garcia/CG Comunicação Geisy Arruda Cauê Garcia/CG Comunicação Geisy Arruda Cauê Garcia/CG Comunicação Geisy Arruda Reprodução Internet Geisy Arruda Reprodução Geisy Arruda Reprodução Geisy Arruda Reprodução Geisy Arruda Reprodução Instagram Geisy Arruda Reprodução Internet Geisy Arruda e Kid Bengala Reprodução Internet Geisy Arruda em 2019 Cauê Garcia/Divulgação Geisy Arruda Reprodução Geisy Arruda Reprodução Geisy Arruda Reprodução Geisy Arruda Reprodução Geisy Arruda Reprodução Geisy Arruda Reprodução À esq., Geisy com Marcelo de Carvalho na RedeTV!; acima, no programa de Rodrigo Faro na Record; à dir., em poses sensuais Reprodução Geisy Arruda posta fotos de ensaio ousado Reprodução Internet Geisy Arruda Reprodução Geisy Arruda Reprodução Instagram Geisy Arruda sensualiza na Argentina Reprodução Internet Geisy Arruda Reprodução Instagram Geisy Arruda Reprodução Internet Geisy Arruda Reprodução Instagram Geisy Arruda Reprodução/Instagram Geisy Arruda Reprodução Instagram Geisy Arruda Reprodução Internet Geisy Arruda Reprodução Internet Geisy Arruda Divulgação / Cauê Garcia / CG1 Comunicação Geisy Arruda Divulgação / Cauê Garcia / CG1 Comunicação Geisy Arruda Divulgação / Cauê Garcia / CG1 Comunicação Geisy Arruda Divulgação / Cauê Garcia / CG1 Comunicação Geisy Arruda Divulgação / Cauê Garcia / CG1 Comunicação

Na legenda, escreveu: “A dor e a delícia de ser o que é…”. Nos comentários, a beldade recebeu uma série de elogios dos seguidores, como “Diva”, “Assim você me mata”, “Como pode ser tão perfeita?”, entre outros.