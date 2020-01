Zélia Duncan viraliza após publicar desabafo sobre importância dos artistas; Vídeo

São Paulo - Zélia Duncan publicou, na última quarta-feira (8), um vídeo em que aparece fazendo um verdadeiro desabafo. Nas imagens, a cantora brasileira declama "Vida em Branco", um poema de sua autoria.

O vídeo viralizou na internet depois de Manuela D'Ávila, ex-candidata à vice-presidência, ter compartilhado a publicação de Zélia Duncan. No Twitter, esse foi um dos assuntos mais comentados nesta quinta-feira (9).

"Você não precisa de artistas? Então me devolve os momentos bons. Os versos roubados de nós. As cores do seu caminho. Arranca o rádio do seu carro, destrói a caixa de som", diz a cantora.

E não pense que para por aí. "Joga fora os instrumentos e todos aqueles quadros, deixa as paredes em branco, assim como a sua cabeça. Seu cérebro cimento, silêncio, cheio de ódio. Armas para dormir, nenhuma canção de ninar, e suas crianças guarda, esperando a hora incerta para mandar ou receber rajadas", continua.

"Você não precisa de artistas? Então nos perca de vista. Nos deixe de fora desse seu mundo perverso, sem graça, sem alma. Bom dia para quem tem alma", encerra Zélia Duncan. O desabafo chegou a ser compartilhado em várias redes sociais e já possui mais de 65 mil visualizações.