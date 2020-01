Mara Maravilha fala sobre o sonho de ser mãe: 'Tentaremos o possível'

São Paulo - Mara Maravilha, de 51 anos, postou no Instagram, nesta quinta-feira, uma foto em que aparece segurando um bebê ao lado do noivo, Gabriel Torres. A apresentadora contou que pretende lutar pelo sonho de ser mãe.

“Eu e meu noivo Gabriel Gomes suprimos a vontade latente de constituir uma família com filhos e verdadeiro amor, mas essa linda bebezinha, a Mel, é filha da Lidi Lopez”, iniciou Mara Maravilha.

"Com fé em Deus logo logo estaremos aí de novo, quem sabe com um barrigão abençoado", continuou a apresentadora do SBT que pediu: "Me chamem de empoderada, por favor, eu e o Gabriel continuamos na fila de adoção e tentaremos os métodos possíveis".

No início de 2020 Mara Maravilha já tinha manifestado o desejo de ser mãe em sua conta do Instagram. Atualmente a pupila de Silvio Santos tem 51 anos e integra o "Fofocalizando".