Marca sorteia cinco pessoas para festa na mansão de Anitta

Rio - Anitta sempre dá altas festas em sua mansão na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A Poderosa mostra as noitadas através da ferramenta Stories do Instagram e quem nunca se pegou imaginando curtir o rega bofe como convidado? Pois agora isso será possível.

A Cheetos e Anitta firmam uma nova parceria e anunciaram que vão sortear cinco pessoas com mais dois acompanhantes cada um para participar de uma festa exclusiva na mansão da cantora.

Além dos convites, os participantes da promoção também estarão concorrendo a mais de 100 smartphones personalizados com capa da Cheetos e mil óculos escuros inspirados nos de Chester Cheetah.



Para participar, basta enviar o código promocional único estampado na embalagem de qualquer produto Cheetos por SMS para número informado no pacote ou por meio do site www.cheetos.com.br/promocao

“Cheetos está comigo desde a época em que vivia em Honório Gurgel, sempre amei o produto. É muito importante renovar parcerias com marcas que eu realmente consumo, que o meu público se identifica, gosta e que, juntos, podemos nos divertir e inovar. O resultado é essa embalagem linda minha com o Chester Cheetah e uma super festa que meus fãs de todo o Brasil terão a chance de participar por meio dessa promoção”, diz Anitta.