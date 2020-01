Rio - Larissa Ayres usou o Instagram neste domingo para se declarar para a namorada, a atriz Maria Maya. "A felicidade está aqui", escreveu a loira na legenda da foto em que as duas aparecem se beijando na piscina. O clique fica ainda mais foto com o cãozinho no colo de Maria.

Os seguidores não pouparam elogios ao casal. "Que amor", comentou uma internauta. "Viva o amor", emendou outro. "Amo tanto vocês duas juntas", disse mais um.

Laryssa e Maria assumiram o relacionamento em março de 2019.