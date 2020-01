Rio - Neste domingo, aconteceu a abertura oficial do Carnaval de Rua do Rio com o Bloco da Favorita, com shows de Preta Gil, MC Leozinho e Sandra de Sá. A folia, que aconteceu na Praia de Copacabana, Zona Sul da cidade, reuniu um timaço de celebridades. Entre elas estavam Camila Queiroz e Klebber Toledo, Sheron Menezzes, Leticia Lima, Thaila Ayala, Ellen Jabour, entre outras.