Novo casal? Atores que interpretaram Chiquinha e Seu Barriga são vistos aos beijos

São Paulo - Os intérpretes de Chiquinha e Seu Barriga, na série de TV "Chaves" deixaram os internautas enlouquecidos após aparecerem se beijando em uma foto que acabou viralizando. Agora, os fãs estão pedindo pelo namoro dos dois.

De acordo com o site EL Dictamen, o selinho aconteceu durante a comemoração do aniversário de 70 anos de Maria Antonieta de Las Nieves, a Chiquinha, no dia 22 de dezembro do ano passado. Um dos convidados teria registrado o momento do beijo que se espalhou pela web causando a euforia dos fãs de "Chaves".



Édgar Vivar, o Seu Barriga, e a amiga de elenco se conhecem há cerca de 50 anos. "Eu o conheço há mais de 50 anos, sempre nos demos muito bem e sempre senti que ele era parte da minha família. É a primeira vez que nos beijamos, mas já estou viúva e ele é solteiro, ninguém pode reclamar. A verdade é que ele me surpreendeu quando me beijou, mas eu gostei. Nós dois estamos solteiros", explicou a atriz conhecida pelo seu papel de Chiquinha em "Chaves".

O marido de María Antonieta, Gabriel Fernádez, morreu em setembro de 2019 aos 85 anos. Os dois contracenaram juntos em "Chaves".