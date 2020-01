Boa ação! Lucas Lucco adota cachorrinha sem perna que foi atropelada por um trem

Volta à escola Walter Negrão voltou à escola. Só que em se tratando do Negrão, uma escola diferente, a que ensina a fazer cachaça. De tão entusiasmado e já com o diploma na mão, irá usar as suas instalações em Avaré para começar a industrializar a sua marca. Falta só escolher o nome. (Foto Legenda) Lucas Lucco, vestidinho assim, é uma das atrações do "Caldeirão do Huck", neste sábado, na Globo.

TV Globo/Marília Cabral