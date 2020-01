Geisy Arruda ostenta seios fartos em vídeo na Europa

São Paulo - Nesta segunda-feira (13), Geisy Arruda atualizou sua conta no Instagram com um registro para lá de sensual. De lingerie neon, a modelo ostentou seios fartos e brincou com as baixas temperaturas de Lisboa, em Portugal, onde está.

Galeria de Fotos Geisy Arruda Reprodução Internet Geisy Arruda Reprodução Internet Geisy Arruda Reprodução Internet Geisy Arruda Reprodução Internet Geisy Arruda Reprodução Internet Geisy Arruda Reprodução Instagram Geisy Arruda. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram Geisy Arruda sensualiza nas redes sociais Reprodução Internet Geisy Arruda Reprodução/Instagram Geisy Arruda Reprodução Geisy Arruda lança livro Denis Souza/CG Comunicação Geisy Arruda Reprodução Instagram Geisy Arruda Reprodução Internet Geisy Arruda Reprodução Internet Geisy Arruda Cauê Garcia/CG Comunicação Geisy Arruda Cauê Garcia/CG Comunicação Geisy Arruda Cauê Garcia/CG Comunicação Geisy Arruda Cauê Garcia/CG Comunicação Geisy Arruda Cauê Garcia/CG Comunicação Geisy Arruda Reprodução Internet Geisy Arruda Reprodução Geisy Arruda Reprodução Geisy Arruda Reprodução Geisy Arruda Reprodução Instagram Geisy Arruda Reprodução Internet Geisy Arruda Reprodução Instagram Geisy Arruda e Kid Bengala Reprodução Internet Geisy Arruda visita estúdio de filme pornô Reprodução Internet Geisy Arruda em 2019 Cauê Garcia / Divulgação Geisy Arruda em 2019 Cauê Garcia/Divulgação Geisy Arruda em 2019 Cauê Garcia/Divulgação Geisy Arruda Reprodução Geisy Arruda Reprodução Geisy Arruda Reprodução Geisy Arruda Reprodução Geisy Arruda Reprodução À esq., Geisy com Marcelo de Carvalho na RedeTV!; acima, no programa de Rodrigo Faro na Record; à dir., em poses sensuais Reprodução Geisy Arruda Reprodução Geisy Arruda Reprodução Instagram Geisy Arruda sensualiza na Argentina Reprodução Internet Geisy Arruda contou no 'The Noite' que está 'pegando muita mulher' Divulgação / SBT Geisy Arruda Reprodução Geisy Arruda Reprodução Instagram Geisy Arruda Reprodução/Instagram Geisy Arruda Reprodução Instagram Geisy Arruda Reprodução Instagram Geisy Arruda Reprodução Instagram Geisy Arruda Reprodução Internet Geisy Arruda Reprodução Instagram Geisy Arruda Reprodução Internet Geisy Arruda Reprodução Internet Geisy Arruda Divulgação / Cauê Garcia / CG1 Comunicação Geisy Arruda Divulgação / Cauê Garcia / CG1 Comunicação Geisy Arruda Divulgação / Cauê Garcia / CG1 Comunicação Geisy Arruda Divulgação / Cauê Garcia / CG1 Comunicação Geisy Arruda Divulgação / Cauê Garcia / CG1 Comunicação

"Tentando resistir ao frio. Segunda-feira com 6 graus é pra judiar. Boa semana meu povo", escreveu Geisy Arruda na legenda do Instagram. De férias em Portugal, a modelo lançou recentemente seu primeiro livro, "O Prazer da Vingança". Confira a publicação: