São Paulo - Roberta Close, ícone transexual dos anos 80 e 90, atualizou sua conta do Instagram recentemente. De biquíni, ela, que está fora do Brasil há 26 anos, recebeu incontáveis elogios.

Aos 55 anos de idade, Roberta Close vive em Zurique, na Suíça, com o marido, o empresário Roland Granacher. Uma das pioneiras no movimento transexual, ela sofreu muito preconceito no Brasil e optou por viver uma vida longe da fama.