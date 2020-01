Bem humorado! Whindersson Nunes aparece como Luísa Sonza em clipe de 'Boa Menina'

Rio - Sempre arrancando boas risadas dos internautas, o humorista Whindersson Nunes usou seu perfil no Instagram para compartilhar com os fãs uma edição do clipe Boa Menina, de sua esposa, a cantora Luísa Sonza.

No vídeo, o rosto de Whindersson aparece no lugar do de Luísa. “Kkkkkkkk CARAI @luisasonza. Não vou assistir isso sozinho! Kkkkkkk. Assiste aí também, te fo** aí! Gênio @brunnosarttori”, escreveu na legenda.

A publicação recebeu diversos comentários de fãs e amigos de Whindersson . “Ameeeei”, afirmou Lívian Aragão. “Hahahahahaha mano!”, comentou Luísa Sonza. “Hahahaha socorro”, emendou Dani Calabresa. “Maravilhosa”, brincou a atriz Paloma Bernardi.

Confira o vídeo abaixo: