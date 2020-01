Ousada! Ex-coelhinha da Playboy faz ensaio quente para comemorar sucesso

Rio - Diretor executiva de um dos maiores sites de ensaios sensuais da América Latina e ícone da Playboy, Viviane Bordin, posou para as lentes do fotografo Davi Borges em um ensaio para comemorar o sucesso do empreendimento.

"Só tenho motivos para comemorar! Nossa plataforma nova está toda reformulada para que os internautas tenham uma experiência diferente com a sensualidade feminina. Lançamos o site nos EUA e já é um sucesso! Nossa visão de sensualidade sem ser vulgar esta diretamente relacionada ao sucesso do site", vibra a modelo e empresária.