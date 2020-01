Preta Gil parabeniza marido e dispara: 'que nos protejam da inveja e dos fofoqueiros'

Rio - Rodrigo Godoy, marido de Preta Gil, que completou mais um ano de vida no último domingo (12), ganhou uma super declaração de amor da cantora nas redes sociais.

Nesta segunda-feira (13), Preta publicou fotos românticas e um longo texto se declarando para o amado.”Você está dormindo aqui do meu lado são 4:44 da madrugada e só agora eu parei e venho a vontade de escrever pra você. Ontem foi seu aniversário e trabalhamos muito mas também conseguimos curtir com a nossa família. Eu tenho tanto amor por você @rodrigogodoy_ e como pode amar mais a cada dia?”, afirma a cantora, que depois reflete sobre a relação.

“Casamento é algo complicado, ainda mais pra nós que nos casamos duplamente, na vida e no trabalho. Sei que não são só flores, sei que cansa, desgasta mas nos apoiamos um no outro e isso é lindo!!! Te conheci, você tinha 24 anos e hoje ao completar 31 me emociono em testemunhar seu amadurecimento, sua desconstrução e evolução”.

“Nosso amor é blindado por nós mesmos que nós prometemos nos amar e respeitar, na alegria e na tristeza prezando sempre a liberdade individual de cada um e a fidelidade com nossa essência!!! Parabéns, meu amor, que Deus, Jesus, Nossa Senhora Aparecida, Santa Dulce, minha mãe Oxum e toda energia de luz nos protejam do mau da inveja e dos fofoqueiros!!! #godoy31 #31dogodoy”, finalizou.

Além de parabenizar seu marido na publicação, ela também aproveitou para mandar um recado. O pedido contra os “fofoqueiros” é após Rodrigo ser citado por uma jovem, no Instagram, que postou um print de uma suposta conversa que teria tido com o produtor, na qual ele pergunta de onde ela é e se é seu amigo em uma rede social. Alguns perfis de fofocas na rede social chegaram a publicar o print do ocorrido, assim, gerando mais polêmica sobre uma possível traição do marido de Preta.

Confira o post: