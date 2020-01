Rio - Zeca Pagodinho começa 2020 com mais uma edição do “Samba Do Zeca”, que vai acontecer dia 1º de fevereiro, no Jockey Club, e, assim como nos anos anteriores, o evento também dará início as comemorações para o aniversário do artista que completa 61 anos no dia 4.



O sambista vai receber convidados especiais num palco em formato 360°. No repertório, além de sucessos do próprio Pagodinho como, “Verdade”, “Deixa A Vida Me Levar”, “Coração em Desalinho”, “Vai Vadiar”, sambas de Cartola, Nelson Cavaquinho, Elton Medeiros, Candeia, Casquinha, entre outros bambas.



O “Samba do Zeca”, que chega a sua 5ª edição, já levou ao local milhares de pessoas e nomes como Gilberto Gil, Diogo Nogueira, Roberta Sá, Xande de Pilares, Criollo, Marcelo D2, Mestre Monarco e muitos outros. As participações especiais sempre apresentam composições de repertório próprio e improvisos.