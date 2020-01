Ferrugem é acusado de vazar fotos íntimas da ex-namorada

Rio - O cantor Ferrugem se envolveu em mais uma polêmica. De acordo com o colunista Alessandro Lobianco, do "A Tarde É Sua", o pagodeiro foi indiciado pela Delegacia de Repressão a Crimes de Internet acusado de divulgar fotos íntimas de uma ex-namorada.

Ainda de acordo com o colunista, antes de se casar com Thais Vasconcellos, em 2018, Ferrugem teve um outro relacionamento que durou cerca de dois anos e meio. Como o cantor viajava muito a trabalho, ele e a ex-namorada costumavam trocar fotos íntimas. Após o término, a ex do pagodeiro afirma que as fotos dela foram vazadas.

Quando brigou com Thais, sua atual esposa, em 2017, Ferrugem "visitou" a ex-namorada, que viu as fotos íntimas no laptop do cantor. "Garoto, você ainda tem essas fotos? Apaga", teria pedido a ex. Meses depois, as imagens surgiram na internet.

Segundo o "A Tarde É Sua", a ex-namorada tentou contato com o cantor mas foi bloqueada por ele e pelo irmão. Ela teria conseguido contato com a mãe do pagodeiro, que afirmou que a esposa de Ferrugem tem acesso ao computador do marido.

A audiência do caso está marcada para o dia 4 de março, no Juizado Especial Criminal do Rio. Segundo a advogada da ex de Ferrugem, esta é a quinta tentativa de audiência com o pagodeiro, que sempre alega compromissos. Desta vez, a juíza teria avisado que a desculpa não será aceita.

À RedeTV!, a assessoria de Ferrugem afirmou que "em nenhum momento o cantor deixou de comparecer a audiência ou se absteve de cumprir qualquer determinação judicial" e que o fato "não é verídico". A assessoria afirmou ainda que o cantor "lamenta o ocorrido", que sua vida está "pautada em valores éticos e morais e repudia sensacionalismo com sua vida particular".