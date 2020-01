Modelo posa com toque de anjo sexy

Rio - Thaiz Schmitt, 26 anos, encarnou uma anjinha sexy para as lentes do fotógrafo Marcos Mello. A atriz, que é um dos ícones da revista Playboy, falou sobre o ensaio. "Eu amei o resultado, um toque angelical com uma pitada sexy, exatamente como eu me vejo. Acho que na realidade toda mulher é meio assim, tem seu lado anjo que conduzido da forma certa pode ser extramente conquistador e sensual. Mas não posso negar que esse meu lado não tem muita paciência nem tolerância em certas ocasiões", disse.