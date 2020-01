Nudes? Iza diz em entrevista que manda fotos 'interessantes' para o marido

Rio - Por terem uma vida corrida e de muitos compromissos, alguns artistas ficam longe das pessoas que amam. A cantora Iza, por exemplo, é uma delas. Recentemente em entrevista para a revista Glamour, ela revelou o que faz para matar a saudade do maridão quando está longe de casa fazendo turnês.

“Quando a gente está na estrada e dá saudade daquilo que a gente chora mares e rios, né, porque não tem muito o que fazer. O meu marido não viaja sempre comigo, mas o telefone está aí para isso. A gente faz bastante Facetime e eu mando umas fotos interessantes”, contou Iza.

Ainda na entrevista, a cantora falou como lida com o racismo e o preconceito. “Minha mãe me ensinou a lidar com o preconceito e com o racismo como ignorância e eu acho que isso acaba deixando a gente um pouco mais paciente na hora de lidar no dia a dia”, finalizou ela.