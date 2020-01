Isis Valverde presta homenagem ao pai, que morreu após mal súbito: 'meu amor'

Rio - Isis Valverde usou seu perfil no Instagram para prestar uma homenagem ao pai. Rubens Valverde, 55 anos, morreu no último domingo (12), após sofrer um infarto enquanto fazia uma trilha de moto.

Galeria de Fotos Isis Valverde e o pai, Rubens Valverde Reprodução Isis Valverde e o pai, Rubens Valverde Reprodução Rubens Valverde Reprodução de internet Rubens Valverde e Isis Valverde Reprodução Instagram

A atriz compartilhou na ferramenta Stories uma foto em que aparece com seu genitor e escreveu: "meu amor". Essa foi a primeira vez que Isis comentou o assunto.

A atriz, que está no ar com Betina na novela "Amor de Mãe", se afastou das gravações para comparecer ao enterro do pai, que aconteceu nesta segunda-feira na Apae de Aiuruoca, em Minas Gerais.