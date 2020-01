Eliana posta foto em trem durante viagem ao Japão e dispara: 'me achei gata'

Rio - Eliana está curtindo um período de férias no Japão com a família, e nesta quarta-feira (15) ela compartilhou uma foto em que aparece em um trem. Na legenda, ela mostrou estar com a auto-estima elevada. “Estamos no trem bala (#shinkansen) indo para Hakone, mas a foto não é de hoje. Só postei mesmo porque me achei gata kkk. Se achani…”, disse.

Os seguidores concordaram com a apresentadora nos comentários. “Tá mesmo”, disse um fã. “Maravilhosa”, disse uma outra. “Musa linda”, afirmou mais uma.