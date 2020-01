Ronnie Von diz que tem rotina sexual intensa: 'duas vezes e meia por dia'

Rio - Fora da televisão desde que deixou a Gazeta em julho do ano passado, Ronnie Von deverá voltará à rotina em março. A informação foi divulgada por ele mesmo, em entrevista ao programa de Cidinha Campos, na Rádio Tupi, do Rio.

A nova emissora onde Ronnie Von irá trabalhar ainda não foi divulgada, mas de acordo com informações do NaTelinha, do UOL, será na Band, emissora com quem ele mantém conversas desde o ano passado.

Ainda na entrevista, Ronnie também contou que mantém uma rotina sexual intensa, mesmo estando com 76 anos. Cidinha entrou no assunto citando uma entrevista que ele deu a Amaury Jr, afirmando que transa três vezes por semana. “Isso já foi verdade. Hoje em dia são duas vezes e meia (risos)”, respondeu, mostrando bom humor. Ronnie é casado com a atriz Kika Von há 34 anos.