Rachel Sheherazade diz sofrer ataques de aliados de Bolsonaro: 'nada foi tão violento'

Rio - A âncora do principal telejornal do SBT, o SBT Brasil, Rachel Sheherazade afirmou, em entrevista ao colunista Leo Dias, que vem enfrentando ataques de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

“O tipo de ataque sórdido que eu sofri desde o [último] período eleitoral dos assessores e aliados do atual presidente é algo incomparável. Nada foi tão baixo, nada foi tão mesquinho, nada foi tão violento”, afirmou a jornalista que disse ainda nunca ter apoiado Bolsonaro.

Durante a entrevista ao colunista da Uol, Rachel disse acreditar que os eleitores do atual presidente “tinham uma ideia errônea” sobre ela. “Achavam que por eu ser de centro-direita, direita-liberal, eu apoiaria uma pessoa completamente reacionária. Essa não sou eu. Nunca foi”, afirmou.

Rachel lembra que a associação com a imagem de Bolsonaro ocorreu após um portal de notícias afirmar que ela teria se encontrado com o então candidato à Presidência, para ajudá-lo na campanha. “Gente, nem filiada a partido eu sou. Não tenho o mínimo interesse. Eu sou jornalista”, ressaltou a jornalista.