Carlos Alberto da Nóbrega tem previsão de alta após melhora de infecção

Rio- Carlos Alberto da Nóbrega recebeu previsão de ter alta médica no próximo sábado (18) após ficar internado no Hospital Sirio-Libanês depois de ter sido diagnosticado com prostatite (infecção na próstata) no último domingo (12). Segundo o UOL, o apresentador de A Praça É Nossa, do SBT, disse que “a infecção diminui bastante” e que já está muito melhor.

Carlos Alberto passou mal após ingerir um iorgute fora da validade. Ele foi atendido pelo infectologista David Uip e pelo cardiologista Roberto Kakil e, ao fazer um exame de urina para ter um diagnóstico mais preciso, teve detectada a prostatite, inflamação da glândula da próstata.