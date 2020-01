Apresentadora faz piada com lábio leporino de Joaquin Phoenix e causa revolta na internet

Rio - Wendy Williams, apresentadora norte-americana, vem recebendo uma série de críticas nas redes sociais por conta de uma piada feita em seu talk show sobre o lábio leporino de Joaquin Phoenix, ator principal do filme ‘Coringa‘.

Em programa exibido recentemente, Wendy destacou a má-formação congênita do ator. “Quando ele raspa o bigode, ele tem uma fratura. Ele tem um daqueles, como chama isso? Fenda labial, lábio leporino”, afirmou, enquanto mexia em seus próprios lábios, imitando a condição.

For a solid 10 seconds she used her finger to mimic a cleft lip while the audience laughed. Imagine how my 5 year old would take it if he saw it? @WendyWilliams



I only speak on it bc I’m personally informed and educated on the topic. #bebetter Do work Twitter pic.twitter.com/whfBbCVZE4