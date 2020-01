Casual e sensual: Erika Schneider faz mix de moda praia

Rio - Erika Schneider está sempre surpreendendo. A bailarina do Faustão não apenas é uma das beldades mais bonitas da TV no momento, como também empreendedora do mundo fashion e tem mostrado cada vez mais looks incríveis nas redes sociais, aparecendo com peças e criações de sua grife, a La Guappa.

Agora, Erika mais uma vez lança uma nova tendência com uma inspiração diferentona e casual de moda praia: combinar camisa social e biquíni para criar um look de moda praia que flerta com a sensualidade e a elegância: “Tradicionalmente usada como uma peça para ocasiões formais, a camisa também pode ser uma solução criativa para saídas de praia. O item se apresenta como uma produção descomplicada e estilosa, que pode ser usada amarrada, aberta ou até mesmo fechada no melhor estilo oversized”, revela.



Questionada sobre a inspiração para o look, Erika conta o conceito para os looks que idealiza: "A ideia é trazer para o mercado roupas de casual style que sirvam tanto para o dia a dia como para sair e curtir momentos especiai. É um look casual para a mulher moderna".