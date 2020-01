Sheila Mello vive romance com tenista brasileiro

Rio - Sheila Mello, que ficou famosa por ser a ‘loira’ do grupo de axé ‘É o Tchan!’, não está mais tão na pista. Solteira desde agosto de 2018, quando o casamento com Fernando Scherer chegou ao fim, ela foi vista com um novo affair.

O rapaz com quem Sheila foi vista é um tenista brasileiro, João Souza, que é mais conhecido como Feijão. As informações foram divulgadas pelo colunista Leo Dias, do UOL.

Sheila ficou surpresa com o flagra e brincou com a situação. “Não é namoro, estamos nos conhecendo! Aproveita e dá uma ‘tratadinha’ na foto (risos), a posição podia ser melhor”, disse ela.